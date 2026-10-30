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Vilagarcía

Denuncian la ocupación de un vial público en Guillán por el que se impide el paso con perros atados con cadenas

Una sentencia del Contencioso de hace un año obligaba a retirar un portal en ese mismo punto

Fátima Frieiro
30/10/2026 21:40
Fachada del Concello de Vilagarcía
Fachada del Concello de Vilagarcía, administración que ganó el juicio hace un año
Gonzalo Salgado
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Vecinos de Guillán denuncian la ocupación de un vial público por parte de un particular que – como señalan los afectados–impide el paso por la presencia de dos perros grandes atados con cadenas. Sobre ese vial – que ya fue motivo de disputa en más de una ocasión– pende una sentencia del Contencioso-Administrativo que lo declara como público y que –en su día– obligó al citado particular a retirar un obstáculo que atrancaba el camino que da acceso a propiedades y también a una fuente de uso vecinal.

La citada sentencia resultó favorable al Concello y teniendo en cuenta la calificación de esa zona dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Vecinos del lugar –ante la imposibilidad de pasar por el vial– presentaron escritos ante la administración municipal y llamaron a la Policía Local para que constatase “in situ” lo que está pasando. “Só queremos que se faga cumprir a lei e se actúe”, dicen. De hecho lamentan que “non se faga nada, que teñamos que estar con estes problemas cando hai unha sentencia clara ao respecto”.

De hecho fue hace justo un año cuando el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra emitía la sentencia que le obligaba al particular a retirar un portal que taponaba el camino en cuestión.

El asunto había llegado ante la Justicia después de un largo periplo burocrático y administrativo en el propio Concello, que ya había ordenado su retirada y recibido recursos por parte del particular para intentar evitar la citada retirada.

La sentencia tiene claro que el vial es de titularidad pública y que fue usado desde siempre por los vecinos para acceder a la fuente.

Además constata que en su día fue asfaltado por el Concello y que en él se colocó una farola del alumbrado que fue retirada meses antes. Ahora vuelve el conflicto al vial.

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