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Vilagarcía

Cromosomosx organiza en Vilagarcía un taller de bienestar emocional a través del buen trato

Será el martes 3 de noviembre en la sala de conferencias del Auditorio

Olalla Bouza
30/10/2026 18:43
Fachada del Auditorio
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La entidad Cromosomosx, en colaboración con la Concellería de Servizos Sociais de Vilagarcía, organiza el próximo martes, 3 de noviembre, un taller participativo que anima a las mujeres a buscar el bienestar emocional a través del buen trato y las redes de apoyo.

Será en la sala de conferencias, de 16:30 a 18:30 horas, y está orientado a la población femenina, con entrada libre y gratuita.

El taller se enmarca en el ciclo sobre emociones y autocuidado que promueve la organización. Compartiendo experiencias y situaciones, y resolviendo dudas, se busca ayudar a las asistentes a reconocer cómo se sienten y expresar lo que necesitan, con la finalidad de que puedan construir relaciones saludables.

"Para iso, o bo trato, ou o saber coidarse a unha mesma e as redes de apoio amósanse como ferramentas de máxima utilidade", explican desde el Concello. Además, abordarán el tema de la perimenopausia y de la menopausia, cuyos síntomas y consecuencias pueden influir en el bienestar emocional.

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