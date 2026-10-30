Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Baile, hinchables, picoteo y sustos por gusto en el Gato Negro de Carril

La entidad celebra Halloween con una variada programación

Olalla Bouza
30/10/2026 19:19
Cartel del evento
Cartel del evento
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

 El Círculo Artístico y Deportivo Gato Negro de Carril tiene todo preparado para celebrar, mañana sábado, una jornada muy especial con motivo de Halloween. Se trata de una fiesta pensada para disfrutar en familia y en la que no faltará la diversión, las sorpresas y, muchos y esperados sustos.

La programación arrancará con actividades dirigidas a los más pequeños, que podrán disfrutar de un baile infantil, el tradicional ‘truco o trato’, lanzamiento de chucherías, hinchables, juegos y un espectáculo túnel del terror preparado para poner a prueba el valor de las personas asistentes, aunque el que no se atreva a pasar podrá hacerlo por la puerta de la iglesia parroquial carrilexa.

La celebración continuará por la noche, con una cena especial de Halloween para los mayores, en la que habrá buen ambiente, un buen picoteo y muchas ganas de pasarlo bien. El broche de oro será un gran baile para personas adultas.

La organización destaca que se trabajó con mucha ilusión para preparar una programación en la que pequeños y mayores puedan disfrutar de una noche diferente, llena de actividades, convivencia y sorpresas, de la que ahora ya solo queda disfrutar.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620