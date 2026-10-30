Baile, hinchables, picoteo y sustos por gusto en el Gato Negro de Carril

Cartel del evento Cedida

El Círculo Artístico y Deportivo Gato Negro de Carril tiene todo preparado para celebrar, mañana sábado, una jornada muy especial con motivo de Halloween. Se trata de una fiesta pensada para disfrutar en familia y en la que no faltará la diversión, las sorpresas y, muchos y esperados sustos.

La programación arrancará con actividades dirigidas a los más pequeños, que podrán disfrutar de un baile infantil, el tradicional ‘truco o trato’, lanzamiento de chucherías, hinchables, juegos y un espectáculo túnel del terror preparado para poner a prueba el valor de las personas asistentes, aunque el que no se atreva a pasar podrá hacerlo por la puerta de la iglesia parroquial carrilexa.

La celebración continuará por la noche, con una cena especial de Halloween para los mayores, en la que habrá buen ambiente, un buen picoteo y muchas ganas de pasarlo bien. El broche de oro será un gran baile para personas adultas.

La organización destaca que se trabajó con mucha ilusión para preparar una programación en la que pequeños y mayores puedan disfrutar de una noche diferente, llena de actividades, convivencia y sorpresas, de la que ahora ya solo queda disfrutar.