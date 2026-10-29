Katy Santórum, la vilagarciana que aspira a llevarse el título de Miss Grand Galicia

Katy Santorum aspira a ganar el concurso

Su pasión ha sido desde siempre el modelaje, la fotografía y la moda. Por eso este año – animada por su familia, su pareja y sus amigos–decidió dar el paso y presentarse al certamen de Miss Grand Galicia. Katy Santórum es “de Vilagarcía de toda la vida”, tiene 32 años y lleva tiempo siguiendo en redes este concurso al que aspiran muchas jóvenes de la comunidad. “Llevaba tiempo pensándomelo, pero este año me lancé”, reconoce. Asegura que – al contrario que otros concursos que se basan únicamente en valorar la belleza de las participantes– en este “se valora lo que es una mujer completa. No solo lo típico de 90-60-90, sino que buscan un perfil más amplio como la oratoria, personalidad, compromiso, disciplina. No es solo desfilar en tacones”.

De hecho indica que en las diferentes galas que hay se tiene en cuenta “mucho la personalidad, la seguridad en una misma y los valores que trasmites”. El seguimiento que el jurado hace de las concursantes no solo se limita a las veces que las ven en persona, sino que también contemplan lo que hacen a través de sus redes. Las de Katy Santórum son muy activas y acumulan más de 2.000 seguidores en Instagram. Y creciendo.

"Busco divertirme"

La joven vilagarciana asegura que lo que busca con su participación en el certamen es –sobre todo–pasárselo bien. “Yo quiero divertirme, no pienso lo que va a haber más allá. Disfrutar de lo que está pasando”, señala.

De hecho las diferentes galas le han permitido conocer a muchos patrocinadores y a diferentes personas del mundillo. “Eso es un punto a favor, la verdad”, declara.

Sobre su relación con el resto de participantes, la de Vilagarcía solo tiene buenas palabras. “Es que nos llevamos todas muy bien. Nos ayudamos unas a otras y todas estamos con un montón de ganas. Creo que todas estamos para disfrutar y luego, lo que venga que venga”, dice.

Mañana la joven participará dentro del certamen en la Fashion Show Welcome, en la que desfilará de largo con un vestido de gala. También con toros de diferentes firmas y con otros de novia de diseñadores reconocidos. La cita es en el prestigioso Hotel Meliá María Pita de A Coruña. Un escenario que las participantes usarán para mostrarse tal y como son y no solo de cara a la apariencia exterior, sino respecto a cosas que no se ven a simple vista.

“Yo estoy ilusionada, lo estoy disfrutando y me está gustando como está transcurriendo todo”, señala la vilagarciana. Mañana es, sin duda, uno de sus grandes días.