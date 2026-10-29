El Puerto valora anular la concesión a los parquistas por la deuda acumulada

Imagen de las naves de O Ramal Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía valora iniciar el expediente de caducidad de la concesión de las naves que la Organización de Productores ‘Parquistas de Carril’ tiene en el muelle de O Ramal. Tal y como ha podido saber este periódico, la decisión se adopta por la deuda acumulada por la entidad presidida por José Luis Villanueva con el Puerto, que ascendería a más de 35.000 euros. Una cantidad que correspondería a las cifras que la organización tendría que abonar a la rada durante aproximadamente un año.

El inicio de ese expediente implicaría que la otra parte –en este caso ‘Parquistas’– tuviese un plazo para alegaciones, que serían estudiadas para –finalmente– estar sobre la mesa la opción de anular definitivamente la concesión aún vigente.

Si las intenciones de la Autoridad Portuaria son sacar de nuevo esas naves a concesión para que otra empresa pudiese acceder a ellas es algo que – al menos de momento– no ha trascendido.

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Lo que sí se sabe es que la situación económica de la OPP-89 es delicada. La entidad está en preconcurso de acreedores, con deudas tanto con trabajadores como con otras entidades y con la actividad totalmente paralizada en O Ramal debido a que no cuenta con licencia municipal. De hecho fue hace poco más de un año que el Concello le denegaba el permiso a la entidad para que –en las instalaciones portuarias– se procediese al registro y clasificación de moluscos.

Para poner en marcha el ambicioso proyecto de O Ramal, los ‘Parquistas de Carril’ optaron a casi dos millones de euros de fondos europeos, que deben justificarse y sobre los que se abren ahora dudas debido a la situación de la entidad. La OPP tiene, además, pendiente un juicio por el convenio del 2% en el que la Cofradía le reclama una importante cantidad de dinero.

Reacciones políticas

Tras conocerse la situación de la OPP y lo que implica, Esquerda Unida no ha tardado en reaccionar. La formación política reclama la rescisión de la citada concesión de las naves para poder recuperar la fachada marítima. Creen que este es un paso “necesario” para avanzar hacia la demolición de las instalaciones.

Dice el partido liderado por Juan Fajardo que “no seu momento xa advertimos de que aquela concesión a longo prazo constituía unha hipoteca para Vilagarcía”. Añade que “non se trataba unicamente dunha cuestión administrativa ou portuaria, senón dunha decisión que condicionaba durante décadas a posibilidade de recuperar par auso público un espazo estratéxico da nosa fachada marítima”.

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Además de exigir movimientos al Puerto, Esquerda Unida cree que el Concello también debe implicarse activamente en defender ante las administraciones competentes una solución que priorice que el litoral vilagarciano quede libre. Considera Fajardo que “cómpre dar unha resposta definitiva que permita integrar este espazo na transformación da Concha, mellorar a conexión da cidade coa súa fronte litoral e ampliar os ámbitos destinados ao uso público”.