El Puerto aprueba una ordenanza que regula la seguridad en las diferentes zonas de la rada

Vistas puerto de Vilagarcía Mónica Ferreirós

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó una ordenanza de seguridad vial y control de actividades en la zona de servicio terrestre del puerto. El documento distingue claramente tres zonas en función de las limitaciones de acceso a las mismas. La primera son las de acceso restringido, que son las áreas con cierre perimetral a las que únicamente pueden acceder usuarios registrados previamente en e Sistema de Control de Accesos. Esta calificación se aplica a toda la Zona Comercial, que comprende los muelles Comercial, de Comboa y de Ferrazo, la zona de Sestiva, viales y zonas de estacionamiento y también el muelle de O Ramal.

La segunda zona es la de Pasaxeiros y O Cavadelo, con acceso controlado y paso libre para personas, pero no para vehículos. La tercera es la que está abierta al uso general y con control de las normas de seguridad por parte del Concello.

La ordenanza contempla – entre otras cuestiones– el procedimiento para el alta de empresas en el sistema de control de accesos; normas aplicables a la circulación de distintos tipos de vehículos; o los mecanismos de control de actividades industriales y comerciales en el recinto portuario. A este respecto, se especifica que el control y supervisión de toda las actividades y ocupaciones que se desarrollen en el ámbito portuario será ejercido – sin perjuicio del que realicen los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria– por el Servicio de Policía Portuaria.

En la ordenanza que acaba de aprobarse también se incluyen apartados específicos sobre el control de mercancías y de obras.

Otros asuntos

Por otra parte, l presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, informó a los miembros del Consejo sobre la evolución de los tráficos del Puerto hasta el pasado mes de septiembre. Este – según los datos ofrecidos por la rada– finalizaron con un incremento porcentual de los tráficos del 2,4%, lo que es el doble de la media del sistema. De hecho, a cierre del noveno mes del año, se movieron 1.194.783 toneladas, lo que sitúa al puerto arousano en situación de poder igualar o mejorar el cierre del ejercicio su récord de movimiento de mercancías – establecido en el año 2023 con 1.544.938 toneladas–. El presidente repasó también varias cuestiones de actualidad en la Autoridad Portuaria, como la reciente adjudicación de varias obras, entre las que está la nueva losa reforzada para rampa ro-ro en el muelle de Comboa o el suministro e instalación de colectores de agua en la red de abastecimiento del puerto, que permitirá la sectorización de la red de abastecimiento de la rada, a fin de mejorar el control de consumo en el recinto portuario y ayudar a la detección de posibles fugas.