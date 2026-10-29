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Vilagarcía

Centros desde 20 euros y flores que contienen el precio: “Estase vendendo moi ben”

La carpa instalada al lado de la Praza de Abastos se llenó de clientela para Todos los Santos y Difuntos

Fátima Frieiro
29/10/2026 19:19
Desde centros a flores sueltas pueden adquirirse en la gran carpa de Vilagarcía
Desde centros a flores sueltas pueden adquirirse en la gran carpa de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
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Satisfacción y mucho más ventas de las esperadas. Las vendedoras que ocupan la gran carpa del Mercado das Flores – próxima al Mercado de Abastos– firman un inicio extraordinario en el que la clientela ha sido constante a lo largo de toda la jornada. “Estiven a punto de non vir o primeiro día porque pensaba que non iba vender”, reconoce Carmen. Ella es una de las vendedoras con uno de los puestos más grandes. Reconoce que la flor que viene de fuera – “a de Holanda”–ha subido, pero que en general los precios se han contenido. “É normal que co transporte e a suba do gasóil pois haxa que pagar un pouco máis”. Eso sí, la florista ha intentado que los centros continúen a un precio estable respecto a ediciones anteriores. “Hainos dende os 20 euros e ata os 40 ou 50. Máis daí xa é moi difícil que se vendan”, explica. De hecho hace años contaban con encargos de centros de 80 euros o incluso más, algo que a día de hoy sucede muy poco.

Aunque lo habitual es tirar por centros ya confeccionados, hay quienes optan por llevarse flores sueltas. “As margaridas tíñaas o ano pasado a seis euros e este ano van a sete. O crisantemo grande a dous euros e o pequeno a 1,50. Estes son iguais que hai un ano”, explica otra vendedora que tiene cosecha propia. Es ella la que asegura que el crisantemo es, sin duda, el rey en estas fechas previas a Difuntos y a Todos los Santos. Aún así, los que son de rosas, se llevan rosas. “Tamén os lirios teñen saída”, indican.

El Mercado das Flores continuará abierto durante todo el día el viernes y el sábado y además del domingo hasta las dos de la tarde. La idea es facilitar las compras a los clientes que busquen flores para estas fechas.

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