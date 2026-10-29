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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A CIG chama a secundar a folga xeral do día 11 pola “carestía da vida” e a “precarización”

Fátima Frieiro
29/10/2026 21:16
A central sindical presentou os actos nunha rolda de prensa
A central sindical presentou os actos nunha rolda de prensa
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A central sindical CIG chama “á clase traballadora” a sumarse á convocatoria de folga xeral do vindeiro 11 de novembro para denunciar “a carestía da vida” e “a precarización” con motivo da subida dos prezos da vivenda, da cesta da compra ou dos combustibles. Os representantes do sindicato no Salnés, Anxo Lúa e Mar Vila, foron os encargados de explicar os motivos polos que saíran á rúa o día sinalado. “Nós xa levamos cunha campaña denunciando a carestía da vida e as consecuencias para as familias dende hai meses. A nosa idea era facer unha gran mobilización o día 1 de decembro, pero ao final decidimos sumarnos á convocatoria de folga do día 11”.

Así pois, además desa xonrada de paro, haberá unha manifestación ás 12 do mediodía que partirá da Casa do Mar.

Lúa explicou que o aumento do IPC –nun 5,5 % en Galicia– fará que se absorban por completo os aumentos dos salarios fixados por convenio, polo que a clase traballadora estará perdendo poder adquisitivo.

Entre as demandas da central sindical están a da creación dunha empresa pública de xestión eléctrica, a da subida do Salario Mínimo Interprofesional ata os 1.300 euros ou a eliminación na factura da luz de todos os impostos que non teñan que ver coa produción eléctrica.

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