Vilagarcía rinde un sentido homenaje a los fallecidos en el incendio de Xiabre: "Nuestra memoria sigue volando con vosotros"

Un momento de la Gonzalo Salgado

Xiabre acogió un emotivo homenaje a los tres militares que fallecieron en septiembre de 1976 mientras apagaban un incendio. José Luis Herráiz, José Cachofeiro y José Pérez Belmonte iban en la avioneta Canadair CL-215, que participaba en las tareas de extinción, cayó, perdiendo la vida sus tres tripulantes.

El Aeródromo Militar de Santiago, el 43 Grupo de Forzas Aéreas, el Escuadrón de Vixilancia Aérea, el Vicariato Castrense de A Cocuña y la Banda de Guerra de la Brigada Galicia VII, que tocó el Himno del Ejército, estuvieron presentes en el homenaje, que contó con la presencia de vecinos que presenciaron los hechos y del alcalde, Alberto Varela. "Rendemos homenaxe, a través deles, a todos os homes e mulelres que, ano tras ano, dedican a súa vída á defensa dos bosques de España e da seguridade da cidadanía", dijo el regidor.

"Nuestra memoria sigue volando con vosotros", apuntó el coronel jefe del 43 Grupo, Miguel Ángel Pérez Cabrera, poco antes de que tuviera lugar la ofrenda floral en la que participaron el hijo de uno de los fallecidos, Álvaro Herráiz, que apenas tenía dos años cuando se produjo el accidente y que viajó al homenaje acompañado por su madre y sus hermanas. Junto a él, el coronel jefe del Aeródromo de Santiago, Luis Borque, depositó la corona en recuerdo de los fallecidos.