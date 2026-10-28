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Vilagarcía

Ravella adecúa varias estancias del Centro de Educación Especial y pinta muros en O Piñeiriño

Fátima Frieiro
28/10/2026 14:41
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía
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El Concello de Vilagarcía sigue realizando trabajos periódicos en centros educativos de la localidad, después de la batida ejecutada justo antes del inicio de las clases. Así pues, la administración local destinará un total de 7.500 euros a actuaciones tanto en el Centro de Educación Especial como en el colegio de O Piñeiriño.

Los trabajos se le adjudicaron a la empresa Reformas Trébol y consisten en el pintado de muros en el centro de As Pistas y en la adecuación de varias estancias del inmueble de Marxión.

En el caso de O Piñeiriño, la actuación que se va a llevar a cabo consiste en el pintado de las paredes del patio interior del lucernario y del muro exterior del recinto, en este caso, previa limpieza con máquina de agua a presión. La obra tiene un coste de 4.710 euros.

Los trabajos solicitados en el Centro de Educación Especial de Vilagarcía tienen como objetivo adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del centro. Para eso se retirarán varias puertas correderas y se tabicarán los huecos para compartimentar los espacios y optimizar su uso. En este caso, la obra requirió de un gasto de 2.636 euros.

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