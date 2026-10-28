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Vilagarcía

Parquistas de Carril, al filo del concurso de acreedores y con las naves de O Ramal en el aire

Las deudas de la organización ponen en jaque el futuro de unas naves cuya actividad no tiene licencia municipal

Fátima Frieiro y Olalla Bouza
28/10/2026 22:18
Vistas del muelle de O Ramal
Naves de los parquistas ubicadas en el muelle
Mónica Ferreirós
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El futuro de la Organización de Productores Parquistas de Carril y – por consiguiente– el de su actividad en las naves del muelle de O Ramal, está en el aire. La OPP-89 está en preconcurso de acreedores al – según ha podido saber este periódico– acumular varias deudas durante los últimos meses. Estas deudas serían tanto con personas trabajadoras – que ya optaron por llegar a acuerdos o acudir a los juzgados– como con administraciones y entidades. La situación económica de la organización presidida por José Luis Villanueva ha provocado – además– la ‘fuga’ de asociados como ya había ocurrido cuando tuvo lugar el cisma con el actual gobierno de la Cofradía de Carril. De hecho los parquistas de la OPP-89 optaron por abandonar la rula carrilexa para vender su producto en la de Vilaxoán.

Sin licencia

El preconcurso pone en jaque el futuro de las dos naves que se construyeron en terreno portuario en el muelle de O Ramal. Son una concesión que el Puerto otorgó a la entidad y para la que esta recibió una importante cantidad de fondos europeos. Cifras que se aproximan a los dos millones de euros. Sin embargo los proyectos que el equipo de Villanueva tenían en mente – la de destinar una nave a la clasificación y registro de mariscos– no salieron como esperaban.

Fue en septiembre de 2025 cuando el Concello ordenó la paralización de la actividad en estas instalaciones alegando que la organización carecía de licencia para realizar esos trabajos. Tan solo meses después la propia administración local emitía orden de precinto porque desde la organización se seguía con la actividad, pese a las advertencias y carecer de los permisos adecuados.

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Urbanismo basó dicha resolución en el propio Plan Especial do Porto de Vilagarcía, en el Plan de Utilización dos espazos do Porto y en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

A las puertas de un concurso de acreedores también queda por saber qué pasará con los fondos europeos invertidos y que, finalmente, no se han ejecutado para el proyecto para los que se habían concedido.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el presidente de la Organización de Productores, José Luis Villanueva, vía telefónica y no ha recibido respuesta.

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