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Vilagarcía

Javier Veiga y Marta Hazas traen a Vilagarcía su comedia ‘Un matrimonio sin filtros’

Fátima Frieiro
28/10/2026 15:00
Javier Veiga en una foto de archivo
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Los actores Javier Veiga y Marta Hazas desembarcan en el mes de diciembre en Vilagarcía con su comedia ‘Un matrimonio sin filtros’. Será el día 7 en el Auditorio y las entradas ya pueden adquirirse a través de Ataquilla.com a un precio de 27,50 euros en las zonas A y B y de 24,20 en la C.

Los dos protagonistas le contarán al público todas esas cosas que las parejas solo hablan de puertas para dentro. Casados en la vida real, interpretan a un matrimonio que decide separarse después de 15 años de convivencia. En principio quieren hacerlo como amigos, pero pronto surgen complicaciones. Escrita y dirigida por Javier Veiga – que es, además, de O Grove– y producida por Medio Limón (la compañía que creó con Hazas), la obra es una comedia sobre el fin del amor en la pareja, sobre la adicción al teléfono móvil y sobre la correlación entre las dos cosas.

La sinopsis parte de que Marga y Jaime – los personajes protagonistas–no tienen hijos, ni mascotas, ni coche en común, por lo que ambos creen que pueden poner fin a su matrimonio sin complicaciones. Todo esa así hasta que la casa que comparten se convierte en el foco de las discusiones y que lo desata todo.

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