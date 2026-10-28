Interceptan a un conductor que circulaba sin seguro y sin carné por la recta de Rubiáns

Imagen de un coche de la Policía Local

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a un conductor que circulaba por la Avenida de Pontevedra (conocida popularmente como la recta de Rubiáns) sin seguro en vigor. Fue cuando lo pararon cuando el cuerpo municipal constató que la persona conductora carecía también de permiso de conducción, al habérsele retirado todos los puntos del carné.

Al conductor se le abrieron diligencias y se le investiga como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, notificándole la citación para comparecer en un juicio rápido ante el Juzgado de guardia. De forma paralela se tramitó la correspondiente denuncia administrativa y se procedió a inmovilizar el vehículo.