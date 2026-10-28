Curtas y La Tetereta se alían y crean una infusión inspirada en el universo de Lovecraft

Laura Rodríguez es la creadora de La Tetereta Gonzalo Salgado

Una mezcla de rooibos con cáscara de cacao, jengibre, trigo sarraceno inflado, hojas de mora, aroma natural de haba tonka y vainilla y aceite esencial de naranja. Estos son los ingredientes de la Cosmic Haze, la infusión creada a propósito para el Curtas y que llega de la mano de una alianza con La Tetereta. Será esta mezcla la que pondrá el sabor al terror cósmico y que implica una experiencia para todos los sentidos.

Lo cierto es que la imaginación une dos mundos que, a priori, pueden parecer opuestos. Sin embargo – como dicen las dos partes– tienen en común la imaginación. En este curioso proyecto, La Tetereta se ha encargado de desarrollar la infusión, mientras que Curtas ha creado el concepto y la identidad visual que la acompañan, inspirados en el terror cósmico y la estética del escritor H.P. Lovecraft.

Su nombre, Cosmic Haze – traducido como ‘bruma cósmica’– evoca la niebla misteriosa que parece separar el mundo conocido de otras dimensiones. La creadora de la bebida y del negocio La Tetereta, Laura Rodríguez, explica que “cuando pensamos en una infusión, no pensamos únicamente en sus ingredientes o en su sabor. Nos gusta imaginar qué historia puede contar y qué sensaciones puede despertar. En este caso, Curtas nos ha permitido llevar esa idea a un universo completamente diferente, y el resultado nos hace especial ilusión”.

Los creadores inciden en que esta colaboración demuestra cómo la gastronomía, el comercio local y la cultura pueden encontrarse para crear propuestas que van más allá de sus respectivos ámbitos.

En venta

Quienes quieran probar esta infusión tan novedosa ya pueden hacerlo en la tienda física que La Tetereta tiene en Vilagarcía. Además ya está disponible en su portal web. Las opciones que existen son muchas, dado que Laura Rodríguez puede preparar la bebida en el nuevo espacio que tiene habilitado en su local.

Con esta creación, la firma vilagarciana sigue explorando nuevas formas de acercar el mundo del té al público, apostando por experiencias que combinan sabor, creatividad y emoción.