Vilagarcía sustituye el suelo de caucho en el parque infantil del Miguel Hernández

Parque Miguel Hernández en obras Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local acordó adjudicar a Lappset España, SL el suministro de dos juegos para el área de recreo de O Preguntoiro, en Vilaxoán. La inversión, de 1.280 euros, coincide en el tiempo con el inicio de los trabajos para sustituir el suelo de caucho de la zona infantil (de 0 a 3 años) del parque Miguel Hernández, por otro de hierba artificial. En este caso, el presupuesto es de casi 24.000 euros. Ambas actuaciones forman parte de un plan global de mantenimiento y mejora.

La intervención en Vilaxoán tiene más que ver con la reposición que con el mantenimiento, ya que los dos juegos (la parte de madera de dos espirales) fueron sustraídos por personas no localizadas por el momento. Ante el peligro que suponía dejar esos elementos al aire, la Concellería de Medio Ambiente decidió cambiarlos, de tal forma que el área de O Preguntoiro recupere cuanto antes la normalidad, con ocho juegos entre los que se incluyen una red tridimensional, una torre y un tobogán.

En cuanto al parque Miguel Hernández, el objetivo es reparar las zonas que se fueron deteriorando con el paso del tiempo y sellar las grietas entre las distintas partes del suelo.

Sin embargo, la superficie final ya no será de caucho, sino que quedará cubierto por césped artificial. La empresa Garocaprim es la encargada de ejecutar estas actuaciones, por un total de 23.670 euros. La intención de Medio Ambiente es continuar en esta línea, en un momento en el que se intensifican las advertencias de científicos y organizaciones sobre el caucho.