UPTA reelige al vilagarciano Eduardo Abad para presidir la entidad cuatro años más

Eduardo Abad en un congreso celebrado hace unos meses en Vilagarcía

El vilagarciano Eduardo Abad seguirá otros cuatro años más al frente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). El arousano ha sido reelegido con un apoyo del 87% en el marco del Congreso Nacional celebrado en Logroño.

Durante su intervención, Abad abogó por igualar los derechos de los trabajadores autónomos con los de cuenta ajena porque “somos autónomos, no empresarios”. El reelegido presidente aseguró que “esta organización está al servicio de las mujeres y de los hombres que trabajan a diario levantando la persiana de su negocio, que padecen como nadie la brutalidad de aquellos que les arrebatan nuestros recursos económicos para forrarse únicamente”.

Abad destacó que “tenemos que pagar alquileres de nuestros negocios, de vivienda, tenemos que estar sometidos a una situación muy parecida a la que tienen los trabajadores por cuenta ajena, por lo que queremos igualar los derechos”. De ahí que asegurase que “vamos a defender con uñas y dientes la protección social y, sobre todo, el sistema de pensiones”.

Entre los retos que destacó están la mejora de la protección social, bajar la fiscalidad y avanzar en un nuevo modelo de trabajo por cuenta propia, “muy cambiante”.