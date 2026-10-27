Una obstrucción en la red de Doutor Tourón provoca un nuevo vertido al río de O Con

Imagen del episodio contaminante registrado

Llueve sobre mojado, sobre todo en lo referente a los vertidos que – de forma continuada– se registran en todo el trazado urbano del río de O Con. La obstrucción de la red en la avenida Doutor Tourón ha provocado un nuevo episodio contaminante que se percibía a simple vista a la altura del puente de piedra de Vista Alegre. Según fuentes municipales, este es un punto complicado por la red discurre a una cota muy baja y coincide en un punto con el riachuelo que está canalizado por debajo de los colegios de A Lomba.

Las lluvias caídas en las últimas horas propiciaron el arrastre de hojas, tierra y demás, taponaron la red de saneamiento y eso provocó que saliese flujo por el aliviadero. Desde el Concello llamaron a la empresa Contucho para que procediese a desatascar el punto. Eso sí, tiempo más tarde todavía había vecinos que advertían de un episodio grisáceo en la zona del convento, como ya había ocurrido en anteriores ocasiones. Algunos llamaron a la Policía Local.

Cabe recordar que las obras de los tanques de tormenta que Augas de Galicia está realizando todavía en el entorno del cauce fluvial tienen como objetivo – precisamente– actuar de forma rápida en caso de vertidos para que la contaminación no llegue a alcanzar la Ría de Arousa, muy rica en pesca y marisqueo.

Por el momento las obras – que manejaron varios plazos de finalización que no se han cumplido– continúan tanto en la explanada delantera del recinto ferial de Fexdega como en la zona de la Praza de Abastos. Ellas obligan a ciertos cambios en la circulación y en materia de apacamiento.