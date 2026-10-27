Ravella invertirá 26.000 euros en empedrar la acera frontal de la Praza de Abastos de Vilaxoán

Praza de Abastos de Vilaxoán

El Concello de Vilagarcía destinará 26.010 euros a ejecutar el empedrado de la acera de la fachada de la recién remodelada Praza de Abastos de Vilaxoán. Es – como explican desde el ejecutivo local– una actuación menor, pero necesaria para completar el tratamiento que ya se había dado al resto del perímetro exterior del edificio municipal. De este modo se mejora la imagen del conjunto y se da uniformidad al pavimento de las calles acondicionadas en obras anteriores como son la Alfredo Saralegui o la de Bouza de Abaixo.

Así pues, los trabajos consistirán en la retirada de las baldosas hidráulicas de ese tramo de acera y que da directamente al parque de Dona Concha. La idea es sustituirlas por placas de granito enmarcadas con bordes de piedra.

La actuación se adjudicó a la empresa Construcciones Castro Figueiro, que es la misma que llevó a cabo los trabajos en Bouza de Abaixo. El plazo de ejecución de los mismos es de un mes.

El Concello subraya que –con esta intervención–lo que se busca es seguir avanzando en la reforma y puesta en valor del casco histórico y marinero de Vilaxoán. Recuerdan que en este entorno está a punto de terminar la obra de mejora del saneamiento y renovación estética de Bouza de Abaixo, un proyecto muy demandado por los vecinos y en el que la administración local ha invertido casi 700.000 euros. El ejecutivo socialista echa la vista más atrás y apunta también a otras obras como la humanización de la calle Vázquez Leis (Rúa Nova) o la Rúa Sobrán, hace ya unos años.