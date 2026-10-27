La Diputación presenta el presupuesto más alto de su historia, con 261,8 millones para 2027

El presidente de la Diputación, Luis López, en la presentación de las cuentas para el año 2027 DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

El presidente de la Diputación, Luis López, presentó en el Pazo Provincial el que es el presupuesto más alto de la historia de la institución. Son 261,8 millones de euros, un 10% más que en la anualidad anterior y con el objetivo –según explicó el propio López– de “seguir transformando a provincia”. El conservador presumió de equipo, de cifras y de estabilidad. “Garantimos que as nosas ideas están avaladas por cifras e por datos, sen hipotecar o noso futuro e cunha débeda cero”, arrancó.

Como lleva haciendo ya desde principio de mandato, el presidente hizo alusión a la colaboración estrecha que la Diputación tiene con las administraciones locales. “Declarámonos un goberno amigo dos concellos, sen importar a súa cor”, dijo. Así pues, lo que se destinará a las localidades serán 81 millones de euros, un 8% más. De ellos, 50 millones se corresponden al plan +Provincia que, desde el año 2023, propició un total de 1.600 inversiones y la contratación de más de 2.000 personas en situación de desempleo.

"Declarámonos un goberno amigo dos concellos, sen importar a súa cor"

A ello – recordó el presidente– hay que añadir los diferentes planes extraordinarios que son al margen del presupuesto “e que son un punto e aparte na vida dos pequenos e medianos concellos”. Hizo referencia a los cuatro planes de infraestructuras, con 28 millones ya consignados o a los dos planes extra que suman un total de 73 millones. En la misma línea están el Vía Depo, con 8 millones para arreglo de carreteras o el Espazo Depo, con el que la Diputación colabora con aquellos concellos beneficiarios de los fondos europeos EDIL.

“En suma, son máis de 325 millóns en todo o mandato postos a disposición daqueles lugares que máis o precisan”, indicó.

López quiso huir de polémicas y zanjó cualquier conflicto apuntando a que “non imos participar na cerimonia de confusión estreada por algún alcalde so con fins electorais” y presumió de ser “a Deputación de toda a provincia”.

Por áreas

Más allá de las cuantías que se destinarán a los diferentes concellos, Luis López desgranó área por área las cantidades que tiene previsto destinar la administración provincial a los departamentos de gobierno.

El popular cifró en 11,2 millones lo que se destinará a cuestiones relacionadas directamente con el Deporte, un 30% que en cuentas anteriores. En el ámbito de la Acción Comunitaria el presupuesto se fija en cuatro millones de euros, un 20%. El apoyo a asociaciones contará con una partida de 1,73 millones. Lo mismo que las comunidades de usuarios de agua, mientras que hay una partida reservada de 432.000 euros para la regularización de traídas. López también destacó las recientes ayudas de bienes y servicios, con una partida de 100.000 euros.

Los festivales agrupados bajo el sello de Rías Baixas Fest cuentan con una partida de 550.000 euros

En el ámbito del Turismo, el presidente subrayó que se seguirá apostando – con 9,3 millones– por convertir a las Rías Baixas en un “destino de éxito e sustentable”. En este apartado los festivales que se agrupan bajo el sello Rías Baixas Fest cuentan con una partida de 550.000 euros; las fiestas de Interés Turístico Nacional con 9.000 y las de Internacional (con dos en la zona de Arousa como son la Vikinga de Catoira y el Albariño de Cambados) con 12.500 euros.

El responsable provincial defendió su apuesta por el área de Cultura, con 6,5 millones de presupuesto para 2027. De ellos, 1,35 serán para mejorar el plan Culturea; 770.000 para los conciertos del +Música; 187.000 para patrocinios audiovisuales y 390.000 euros para ayudas directas a bandas de música. Desveló el conservador la intención de su ejecutivo de implantar una nueva línea de apoyo a proyectos singulares de cultura promovidos tanto por empresas como por asociaciones.

Por su parte, para el departamento de Infraestruturas el gobierno popular ha reservado 44,1 millones, que permitirán mantener a punto la red de carreteras provinciales.

Plazos y balance de mandato

El propio Luis López presentará el presupuesto de 2027 el próximo lunes día 2 en el Parlamento de Galicia y será el día 6 – en un pleno extraordinario– cuando la mayoría absoluta del PP en el hemiciclo provincial le permitirá sacar adelante su aprobación inicial. La definitiva será en diciembre y las cuentas entrarán en vigor el día 1 de enero.

Las cuentas se aprobarán con la mayoría del PP en un pleno extraordinario convocado para el viernes 6

Aunque reconoció que “é cedo para facer un balance de mandato” – que, de hecho, expira en julio del próximo año tras las municipales– Luis López defendió que “no 2023 fixamos un rumbo e no 2027 vaise demostrar que cumprimos coa nosa palabra”. El político hizo un repaso por las cantidades que se llevan invirtiendo todos estos años en los diferentes departamentos y anunció también acciones específicas a realizar a corto plazo como son los 300.000 euros para la ejecución de la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade, la misma cantidad para ser la primera provincia cardioprotegida de España o el 42% más para ayudas a cofradías de pescadores de toda la provincia, un 20% más que en 2023.