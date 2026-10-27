Interceptan a un hombre que conducía sin puntos en el carné cuando acudía a un juicio por la misma cuestión a Cambados

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a primera hora de la mañana en la avenida Doutor Tourón a un hombre que conducía sin ningún punto en el carné. Según fuentes policiales el ahora investigado se dirigía en ese momento al juzgado de Cambados para comparecer en un juicio rápido por hechos idénticos cometidos con anterioridad.

El cuerpo municipal señala que esta conducta constituye un presunto delito contra la seguridad vial y que, al existir reiteración, el hombre podría enfrentarse a un agravamiento de las penas que lo llevarían, incluso, a prisión y al comiso definitivo de su vehículo.