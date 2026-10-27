Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Interceptan a un hombre que conducía sin puntos en el carné cuando acudía a un juicio por la misma cuestión a Cambados

El investigado se enfrenta a un delito contra la seguridad vial con agravamiento de penas por existir reincidencia

Fátima Frieiro
27/10/2026 15:33
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a primera hora de la mañana en la avenida Doutor Tourón a un hombre que conducía sin ningún punto en el carné. Según fuentes policiales el ahora investigado se dirigía en ese momento al juzgado de Cambados para comparecer en un juicio rápido por hechos idénticos cometidos con anterioridad. 

El cuerpo municipal señala que esta conducta constituye un presunto delito contra la seguridad vial y que, al existir reiteración, el hombre podría enfrentarse a un agravamiento de las penas que lo llevarían, incluso, a prisión y al comiso definitivo de su vehículo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620