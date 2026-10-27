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Vilagarcía

Estas son las fechas para el Mercado das Flores de Vilagarcía

Concello y vendedoras vuelven a colaborar para facilitar las compras para el día de Difuntos

Olalla Bouza
27/10/2026 17:16
Mercado de las flores en Vilagarcia
Mercado de las flores en Vilagarcia
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Vilagarcía ya tiene todo preparado para el Mercado das Flores, que se celebrará desde el jueves hasta el sábado en la carpa de García Caamaño. La iniciativa, puesta en marcha desde hace años para concentrar y facilitar las compras que acompañan la tradición de Difuntos, regresa en dos días a su ubicación habitual, que ya se está montando.

La iniciativa parte de la colaboración del Concello y las vendedoras de la Praza de Abastos, las floristas profesionales y las campesinas que acuden habitualmente al mercado a vender flores de cosecha propia, que se organizan para ofrecer sus productos en los puestos habilitados en el interior de la carpa cerrada.

Una carpa cerrada

Contarán tanto con producto suelto y en ramo como dispuesto en centros con los que decorar las sepulturas de los cementerios. Con esta fórmula, la venta resulta más cómoda y confortable para vendedoras y para la clientela, explican desde el Concello, "xa que a flor pode expoñerse de forma odernada, disponse de espazo para confeccionar os arranxos florais e a actividade pode desenvolverse independentemente das condicións metereolóxicas".

Al igual que en las ediciones anteriores, las vendedoras asumen el coste del alquiler de la carpa y el Concello se encarga de su decoración, equipamiento, instalación eléctrica y de la publicidad del mercado.

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