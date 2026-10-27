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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Cristian Silva: "Vexo nas aulas unha fornada boa, con moitas ganas de tocar o tambor. E moitas nenas, que estiveron moi invisibilizadas"

Publicou ‘O ruído: a percusión como acompañamento da gaita na Galicia do S. XX: instrumentos, intérpretes e padróns rítmicos’, dirixida por Francisco Javier Garbayo na Facultade de Historia da USC

Olalla Bouza
27/10/2026 22:00
Cristian Silva coa súa tese de doutoramento
Cristian Silva coa súa tese de doutoramento
Gonzalo Salgado
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Son xa moitos anos os que Cristian Silva (Carril) leva dedicados a investigar a súa tese de doutoramento no Departamento de Arte da Facultade de Historia da USC, sobre unha das súas paixóns, o tambor. Percorreu arquivos e a propia memoria oral e fotográfica dos gaiteiros e de estudosos como Carlos Rey. O resultado, acaba de saír á luz.

Por que decidiu facer a súa tese sobre a percusión?

Porque foi o meu primeiro instrumento. O ruído é o noso rito de iniciación. Empecei en Carril co Enterro da Sardiña e o ruído está presente. Quería saber máis. Por que os instrumentos son así? Por que tocamos como tocamos?. Céntrase no Salnés e Rías Baixas, con zonas de contraste, como Fonsagrada.

E hai diferencias no que supón a música de percusión no Salnés á que pode haber noutros puntos de Galicia?

É un dos aspectos que se abordan. En puntos de Galicia, outros de España, incluso doutras partes do mundo,  tiñan uns padróns similares, uns rudimentos, que a maioría veñen do mundo militar. Unha das conclusións é a Escola Galega de Percusión,.Moitos tamborileiros dos séculos XIX e XX que non se coñecían, tocaban da misma maneira, derivado de xente que estaban en bandas militares ou civís.

Un dos temas que se aborda é a discriminación do tambor...

Un preámbulo foi buscar actas e pagos, desde o século XV. Se aparecía o seu nome do gaiteiro é que era moi importante e non aparecía o seu acompañante. En caso de dous pagos, un era do percursionista. Outras veces din o gaiteiro “e o seu fillo”. As cifras eran moi diferentes, de cen para o gaiteiro e vinte para o tamborileiro. Ata século XXI aínda hai diferencias. No caso dos Morenos de Lavadores incluso houbo unha rebelión.

E que sería dos grupos tradicionais sen tambor...

Ademais o tambor tiña oficio antes que o gaiteiro. Había o tambor maior nos exércitos e nas vilas era pregoeiro, levaba o correo, valía para todo. Hai casos na tese sobre tamborileiros funcionarios dos concellos de Santiago ou Ourense. Era un oficio recoñecido e logo pasou a ser acompañante de gaita.

Na súa tese tamén fas un percorrido por grupos míticos da comarca e de Vilagarcía...

Si, saen Os Campaneiros. Celestino Carballa era un mítico tamborileiro. Collín doce grupos e 116 temas para transcribir. Miramos os padróns e sacamos conclusión de estilo. De Catoira tamén están Os Areeiras, Brisas do Río Ulla,. Hai unha análise da vila de Carril e hai rexistros de que contrataba moi bos gaiteiros, quitando ‘O Asubiador’, que foi retratado por Sorolla.

Que foi o que máis lle sorprendeu de todo o que investigou?

Foi máis ben unha reafirmación é como a parte militar forxou a nosa música tradicional. Cando o tambor foi instrumento bélico, esos padróns foron os que marcaron os ritmos da música tradicional. O pasodoble era un ritmo militar e moitas das danzas gremiais eran dianas.

E como ve o presente e o futuro da música tradicional?

Pois agora hai moitísimos grupos pero creo que os instrumentos son moi coñecidos e, á vez, moi descoñecidos. Os nenos non os saben recoñecer as partes dun instrumento e os nosos ritmos. Ata 2017 non saíron libros sobre a técnica do tambor galego. Esta é a primeira tese sobre tambor. Como dicía Castelao, hai que levar a gaita á Universidade e ás escolas. Noutras partes non é así. Todo o mundo ve o que facemos nós, pero nós mesmos non miramos o que facemos. Da un pouco de pena.

E hai relevo no mundo dos percusionistas tradicionais?

Si que hai. E o que hai é moi boa escola. Houbo unha especie de baixón, todo sempre é cíclico. Pero agora o que vexo nas aulas é unha fornada con moitas ganas de tocar. E moitas nenas, que estiveron invisiblizadas durante moito tempo e agora están collendo moita forza

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