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Diario de Arousa

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Vilagarcía

A xira dos 40 anos de Uxía chega a Vilagarcía

O concerto será o 13 de novembro e leva por título 'Será por flores'

Olalla Bouza
27/10/2026 13:16
Uxía en un concierto en O Salnés
Uxía en un concierto en O Salnés
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Uxía, cantautora de referencia do folclore galego, actuará o vindeiro 13 de novembro no Auditorio de Vilagarcía. Será no marco da xira 'Será por flores', coa que está celebrando os seus 40 anos de carreira. un espectáculo no que, a través dos seus temas máis coñecidos, afondará nas raíces da música e da poesía galegas. 

As entradas xa están a venda en ataquilla, ao prezo de 5 euros a xeral e a 3 a bonificada para persoas maiores, titulares do carné xove e desempregadas (en todos os casos hai que sumar os gastos de xestión). De non esgotarse antes, tamén se poderán comprar o mesmo día, a partir das 18 horas, na billeteira do Auditorio sen cargo.

Ademais de dar nome á xira conmemorativa, 'Será por flores' é o título dunha das cancións que Uxía interpretará nun concerto que estará impregnado dun espírito floral, tanto na estética como no contido. O espectáculo evolucionará dende o ambiente máis íntimo ata unha comuñón co público, que poderá cantar coa intérprete algúns dos temas máis emblemáticos do seu repertorio.

Traxectoria moi premiada

Ao longo destas catro décadas,a cantaora de Mos publicou doce discos. Entre outros, recibiu o Premio da Crítica Galicia 2016, o Premio ao Mellor Álbum de Música Raíz nos Premios de Música Independiente de España 2012 por 'Meu Canto', seleccionado tamén como Top of the  World pola revista británica Songlines. Ademais, Uxía é creadora e directora de proxectos colaborativos como Cantos na Maré, Enredadas e Da túa casa á miña; e foi recoñecida polo seu traballo de divulgación da poesía galega, renovación da música tradicional e fusión con outras culturas lusófonas. 

Este espectáculo chega a Vilagarcía a través da Rede Galego de Teatros e Auditorios e mediante o convenio suscrito entre o Concello e Agadic.

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