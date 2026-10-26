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Vilagarcía

Rescatan a una menor que quedó atrapada en un juego de cuerdas en Vilagarcía

La Policía Local y el Servizo Municipal de Emerxencias se desplazaron al parque de A Xunqueira

Olalla Bouza
26/10/2026 19:02
Un momento del operativo
Un momento del operativo
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Una menor fue rescatada hace escasos momentos en el parque infantil de A Xunqueira, después de que una pierna quedase atrapada en uno de los juegos de cuerdas y no fuese capaz de sacarla.

Fue un particular el que dio aviso al Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, que movilizó a la zona a la Policía Local y al Servizo Municipal de Emerxencias, que ya la liberaron. Fue trasladada al centro de salud de San Roque por una ambulancia de Urxencias Médicas 061, para un análisis más completo aunque, en principio, la niña no presentaba lesiones.

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