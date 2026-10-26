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Diario de Arousa

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Vilagarcía

O Samaín Gharboso chega ao Piñeiriño

Será o próximo venres, de 18 a 23 horas

Olalla Bouza
26/10/2026 21:00
As Gharbosas
As Gharbosas
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A Asociación Cultural As Gharbosas organiza unha nova celebración do Samaín no barrio do Piñeiriño. Será o venres 30 de outubro, de 18 a 23 horas, no local da Asociación Breogán, cunha programación aberta á veciñanza que incluirá xogos, tradición e música galega.

A xornada terá actividades para a cativada e un roteiro nocturno de cabazas polo barrio. As persoas que queiran participar no percorrido poderán levar a súa cabaza decorada ou luces para acompañar á comitiva. Tamén poderán acudir disfrazadas, para contribuír ao ambiente misterioso e festivo.

A programación completarase cunha chocolatada, queimada e foliada para compartir música e baile. Con esta iniciativa, As Gharbosas busca promover as tradicións populares galegas e crear un espazo de encontro no que persoas de todas as idades poidan gozar da cultura e da convivencia veciñal.

Neste caso, trátase da celebración do Samaín Gharboso, que busca tamén impulsar a reunión. As Gharbosas naceron co recordado apagón de abril de 2025 e, dende entón, xa son varias a citas que celebraron no barrio do Piñeiriño, como unha foliada.

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