O Samaín Gharboso chega ao Piñeiriño
Será o próximo venres, de 18 a 23 horas
A Asociación Cultural As Gharbosas organiza unha nova celebración do Samaín no barrio do Piñeiriño. Será o venres 30 de outubro, de 18 a 23 horas, no local da Asociación Breogán, cunha programación aberta á veciñanza que incluirá xogos, tradición e música galega.
A xornada terá actividades para a cativada e un roteiro nocturno de cabazas polo barrio. As persoas que queiran participar no percorrido poderán levar a súa cabaza decorada ou luces para acompañar á comitiva. Tamén poderán acudir disfrazadas, para contribuír ao ambiente misterioso e festivo.
A programación completarase cunha chocolatada, queimada e foliada para compartir música e baile. Con esta iniciativa, As Gharbosas busca promover as tradicións populares galegas e crear un espazo de encontro no que persoas de todas as idades poidan gozar da cultura e da convivencia veciñal.
Neste caso, trátase da celebración do Samaín Gharboso, que busca tamén impulsar a reunión. As Gharbosas naceron co recordado apagón de abril de 2025 e, dende entón, xa son varias a citas que celebraron no barrio do Piñeiriño, como unha foliada.