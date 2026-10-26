La Xunta compromete el proyecto técnico de la intermodal de Vilagarcía para 2027

Vistas de la estación de tren desde la de autobuses Gonzalo Salgado

La Dirección Xeral de Mobilidade confía en tener listo el proyecto de la estación intermodal de Vilagarcía a lo largo del próximo año. Así se lo transmitió ayer la responsable de este organismo, Judit Fontenla, al alcalde, Alberto Varela, durante una reunión que mantuvieron a petición de este último.

La intención del regidor era desbloquear este proyecto que, recuerdan desde el Concello, “leva acumulados cinco anos de retraso”. En este sentido, Varela agradece y valora, apuntan, “o talante de Fontenla”, pero insiste en que “é necesaria máis celeridade e, sobre todo, interese da Xunta nesta cuestión, que non é só vilagarcián, senón que afecta directa e fundamentalmente a todos os habitantes” de la comarca de O Salnés.

En este sentido, desde Ravella recuerdan que en la comarca viven sobre 100.000 personas que “teñen moi difícil non xa comunicarse entre si, senón chegar á estación do ferrocarril de Vilagarcía”, una de las principales del Eixo Atlántico.

Precisamente desde la Consellería de Presidencia reconocieron que uno de los principales ejes de la actuación para unir las estaciones de tren y autobús, que están a escasa distancia física, es la necesidad de reformular las líneas de transporte por carretera, que en la actualidad son bastante escasas, con apenas frecuencias para conectar los concellos saliniense y de otras comarcas próximas, como Ulla-Umia.

“Para o alcalde, non parece razoable, por exemplo, que sexa máis doado chegar de Vilagarcía a Valga, A Coruña ou Madrid que de Vilagarcía a O Grove e viceversa”, señalan fuentes municipales. Por ello, el regidor pidió más rapidez a la hora de abordar este asunto, que se remonta a hace cinco años.

Un uso social para el antiguo edificio

Según le transmitió Fontenla, la intención de la Xunta es la de retomar este proyecto, con el objetivo de tener el documento técnico en 2027. “O rexedor espera que desta vez o goberno autonómico si cumpra, pero lembra que foi en 2021 cando presentaron o borrador e que, o ano seguinte, o Concello xa cumprira coa súa parte, ao lograr a cesión de terreos por parte do ADIF”.

La intención de la administración autonómica era la de unir las estaciones de autobús y tren mediante un intercambiador y realizar unas obras de humanización del terreno. Ahora, explican que se hará un documento técnico a lo largo de 2027, con el objetivo de conectar estos dos transportes en Vilagarcía. El regidor también transmitió a la responsable autonómica que el Concello sigue interesado en hacerse con el edificio de la vieja estación de autobuses para uso social.