La búsqueda del gen del cáncer de mama convoca a 700 vecinos de O Salnés

Un momento de la toma de muestras Gonzalo Salgado

El proyecto Xenoma Galicia, que busca detectar los genes relacionados con el cáncer de mama y ovario hereditarios, el síndrome de Lynch y la hipercolesterolemia familiar convoca a 702 personas de la comarca de O Salnés en el centro de Ande. Se trata de la segunda fase de este plan, que se llevará a cabo hasta el jueves y que en el distrito de Pontevedra supuso el envío de 2.156 invitaciones.

El objetivo es alcanzar al menos la participación de 571 personas, de las cuales 140 serían salinieneses. El delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó el Hospital do Salnés, con motivo del inicio de la toma de muestras de la nueva fase del proyecto. Estuvo acompañado por el gerente del área, José Flores; la directora de Enfermaría, Concepción Abellás y el subdirector, Carlos Pol.

Las personas invitadas a participar podrán acudir al Hospital do Salnés hasta el 29 para realizar la extracción de sangre. El horario será de 15:30 a 18:30, con cita previa y sin necesidad de acudir en ayuno. Durante el proceso, el personal sanitario informará a quienes participen sobre los distintos aspectos principales de la investigación.

Positivos detectados

En Montecelo, la recogida será del 2 al 19 de noviembre. El proyecto Xenoma Galicia, que cuenta con una inversión de la Xunta de 20 millones de euros, tiene por objetivo recopilar el ADN de 400.000 gallegos para identificar los genes relacionados con los cánceres de mama y ovario, el síndrome de Lynch y el aumento anormal de los niveles de colesterol en sangre. Hasta ahora, fueron analizadas 3.112 muestras, de las cuales 1.037 fueron de sangre, 796 de saliva y, con la primera fase en marcha, 1.279 de las personas voluntarias. Las analíticas de esta primera fase permitió detectar 25 nuevos casos positivos para las patologías cribadas, de los cuales catorce fueron en cáncer de mama y ovario. El proyecto está coordinado por la Consellería de Sanidade y dirigido por los investigadores María Brión y Ángel Carracedo y también busca establecer las bases de un cribado genético.