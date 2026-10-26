Así fueron los controles de la Policía Local de Vilagarcía a los patinetes

Joven en patinete por Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía multó a más de una veintena de patinetes durante solo una semana, en la campaña especial para controlar estos vehículos. La cifra de sanciones es una de las muestras de que no se trata de un problema menor para la seguridad vial en el municipio.

La mayor parte de las infracciones, 20, fueron por la “ausencia de inscripción reglamentara en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT”, principal eje de la campaña que está realizándose a nivel estatal.

La norma que impone esta regla entró en vigor a principios de año, pero hubo una tregua para dar tiempo a realizar el trámite y no colapsar la administración. Precisamente el tiempo acabó hace una semana, cuando comenzó la campaña que puso en marcha la Policía Local.

Además, los agentes también impusieron dos sanciones por “ausencia o falta de exhibición de la etiqueta identificativa oficial”, sumando un total de 22 personas multadas entre el lunes 19 y el domingo 25.

La Policía Local advierte de la “proliferación masiva” de los Vehículos de Movilidad Personal, entre los que se encuentran los conocidos popularmente como “patinetes” y consideran “estratégica” su vigilancia de cara a prevenir la siniestralidad “y asegurar una convivencia armónica en el espacio público”.

Al operar fuera de la homologación de tipo UE, su ordenación se lleva a cabo desde el registro estatal, por lo que los agentes deben vigilar que cumplan “estrictamente” con las especificaciones técnicas contempladas en la normativa. Evitar el uso fraudulento de estos vehículos es el objetivo último.

Eso sí, durante la semana de ejecución de la campaña, las unidades de tráfico detectaron “un notorio y atípico descenso en la intensidad de circulación patinetes eléctricos en los ejes viarios fiscalizados” y señalan que los usuarios hicieron uso “intensivo” de las aplicaciones de mensajería instantánea y redes de alerta en tiempo real par advertir de la ubicación de los puntos fijos.

Circulación en peatonales

Por ello, en el informe de la Policía Local de Vilagarcía apuestan por “patronajes tácticos hacia escenarios menos predecibles” que complementen la presencia policial fija y que impida “la elusión a la norma”.

Advierten además de que “la vigilancia ha llegado para quedarse” y se han diseñado ya otras campañas sobre el aseguramiento del vehículo, el uso obligatorio del casco, el límite de la edad mínima- que se establece en 15 años-, la protección del espacio peatonal y los controles de alcohol y drogas.

Durante las inspecciones realizadas en el marco de la campaña de inscripción en el registro, los agentes también detectaron comportamientos infractores en diversos puntos que suponen, además, un peligro para la seguridad vial.

Uno de ellos es el frecuente exceso de ocupantes, en vehículos concebidos para una sola persona, lo que “altera gravemente la estabilidad, el centro de gravedad y la capacidad de frenado” del patinete.

La falta de casco obligatorio- en el que se centrarán nuevas campañas-, y que, advierten en el informe de la Jefatura de la Policía Local, “ante la ausencia de carrocería deformable” constituye “la única barrera de amortiguación frente a impactos craneoencefálicos en caso de colisión o atropello”.

La circulación indebida es otra de las infracciones observadas durante esta semana, con VPM por aceras, paseos y zonas peatonales reservadas prioritariamente a la circulación estática y peatonal, lo cual supone riesgo de atropello.

Agentes de paisano

Entre las conclusiones del informe de Jefatura se encuentra la necesidad de ser rigurosos e inflexibles en la fiscalización de las personas menores de edad, en el cumplimiento de la edad mínima de 15 años y la aplicación estricta de la tasa 0,0 de alcohol, notificando las infracciones detectadas a los padres o los tutores legales.

Además, proponen una mejora de la señalización existente en las islas de peatones, para que “genere un marco circulatorio claro y definido para las personas usuarias”.

Reestructurar los controles con “sustituciones relámpago” de ubicación e integrarlos en las unidades de patrullaje de paisano para “neutralizar las redes de alerta en aplicaciones móviles” son otra de las medidas que se platean en el apartado de conclusiones del informe. Además, apuestan por acompañar las sanciones con campañas de comunicación institucional.