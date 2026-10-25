Una investigación revela la bajada de la producción en todas las zonas de libre marisqueo de Galicia

Rañeiros en una campaña anterior del libre marisqueo en Arousa Gonzalo Salgado

Una investigación desarrollada por el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia revela que los problemas de producción en los bancos de libre marisqueo no son exclusivos en la Ría de Arousa. El estudio –que abarcó tres años de pruebas e informes– destaca que el problema – en diferente medida– afecta también a otros puntos del litoral gallego como son Sada o Ares. De ahí que los investigadores entiendan que hay causas ambientales – como la temperatura del agua o el viento– que son determinantes a la hora de fijar la población de especies como la almeja y el berberecho en las rías.

El estudio – en el que ha colaborado activamente la Federación Galega de Confrarías de Pescadores– ha ensayado varios indicadores para determinar no solo la población que hay en los diferentes bancos marisqueros, sino también sus posibilidades de llegar a una talla comercial y la afectación que pueden tener agentes externos – como el clima–en su desarrollo.

El documento indica que en el caso de Os Lombos, O Bohído y Cabío (en esta campaña cerrados totalmente a la extracción) se ensayaron indicadores de seguimiento para ver la mortandad de las especies. En la zona de O Bohído (próxima al puente de A Illa) se pudo relacionar la evolución de la fluorescencia y el número de días con vientos del norte con las capturas de almeja babosa. Los resultados evidenciaron que el stock no era el adecuado para ordenar la apertura de la extracción en puntos que, hace ya más de una década, fueron de los más productivos en Galicia.

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Las investigaciones realizadas por técnicos y expertos en el campo recomendaron la realización de trabajos de regeneración de sustrato en el banco de O Bohído, así como trabajos puntuales de traslado de juveniles de berberecho desde Os Lombos con el fin de reducir la densidad de su reclutamiento. Algo que, en todo caso, la Xunta de Galicia le propuso a las cofradías que acuden habitualmente al libre marisqueo en la reunión en la que les anunció que las tres principales zonas quedarían cerradas en esta campaña ya iniciada.

Los mismos trabajos también hablan de la presencia de la ‘Marteilia cochillia’, a la que durante años se le achacó la mortandad del berberecho en Os Lombos. Señalan las investigaciones que no se encontraron prevalencias destacables en todo el proceso de seguimiento que se realizó.