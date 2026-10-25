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Vilagarcía

Misa por los 25 años de Don Juan como párroco de Cea

Los vecinos de la parroquia celebraron la Eucaristía y un pincho posterior en la Casa da Cultura

Fátima Frieiro
25/10/2026 12:44
Hubo una misa y después un ágape en la Casa da Cultura
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Cea rindió un sentido homenaje a Don Juan, el párroco que los lleva acompañando desde hace ya 25 años. Lo hizo con una misa de Acción de Gracias y con un pincho posterior en la Casa da Cultura. Los vecinos reconocieron el trabajo del sacerdote a lo largo de este cuarto de siglo. "Son muchas las celebraciones, los bautizos, las primeras comuniones, las bodas y las despedidas en las que Don Juan ha estado a nuestro lado, compartiendo nuestra fe y formando parte de nuestra historia", señalaron.

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