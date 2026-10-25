La Xunta estudia la biodiversidad oculta en Illas Atlánticas a través de técnicas de ADN

Imagen de una recogida de muestras

La Xunta de Galicia empleará técnicas de ADN ambiental para estudiar la biodiversidad oculta en el Parque Nacional marítimo-terrestre Illas Atlánticas, entre las que están las de Cortegada y Sálvora, en la Ría de Arousa. Lo hará a través de un proyecto desarrollado por el departamento de Bioloxía de la Universidad Autónoma de Madrid.

La acción tiene como objetivo comprobar el potencial de las técnicas de ADN ambiental para mejorar el conocimiento y el seguimiento de la biodiversidad. En concreto, esta iniciativa busca incorporar una herramienta complementaria para detectar especies que quedan fuera de los inventarios convencionales por su tamaño, su distribución, su comportamiento y las dificultades de muestreo o de identificación.

El ADN ambiental permite aproximarse a la biodiversidad sin necesidad de localizar directamente los organismos, lo que resulta muy útil para detectar especies pequeñas, poco abundantes, difíciles de observar o con hábitos que dificultan su observación mediante otros métodos.

La recogida de muestras se repetirá a lo largo del año para cubrir la variación estacional y combinar información de diferentes momentos y lugares distintos.