La Escola de Idiomas amplía su programación para aprender lenguas más allá de las aulas

Escuela de Idiomas de Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Escola Oficial de Idiomas de Vilagarcía continúa dando forma a la idea de enseñar lenguas más allá de las aulas y de los libros de texto. Es por ello que –para las próximas semanas– ha programado una serie de actividades para que el alumnado pueda participar.

La primera de las propuestas es la conmemoración del ‘Día das Bibliotecas’, con una yincana con códigos QR disponible para cualquier persona usuaria. Por su parte el departamento de alemán organiza este lunes en la cafetería del centro una nueva edición del Octoberfest.

El estudiantado también tiene ocasión – hasta el próximo día 13 de noviembre– de disfrutar de la exposición ‘A República Democrática Alemá na cultura da memoria’, una muestra sobre la historia de la RDA y la forma en la que el pasado continúa presente en la memoria colectiva.

Ya con la mirada puesta en las próximas efemérides el centro ubicado en Desamparados tiene activo el concurso ‘The Halloween Times: Halloween News Contest’, con el que el alumnado de inglés escribirá una noticia original con un toque terrorífico.

El jueves 5 de noviembre será el espectáculo ‘Il secreto di Raffaella’, de Simone Negrin. Será en el salón de actos a las 18:30 horas.

Por último, el equipo de Dinamización da Lingua Galega organiza un concurso fotográfico – ‘Outono en Terras Galegas’– con imágenes, palabras y frases en gallego.