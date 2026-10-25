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Vilagarcía

La Asociación de Vecinos de Carril organiza una recogida de basura en la playa de A Covacha

Fátima Frieiro
25/10/2026 20:59
Vistas de O Carril desde A Rosa
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La Asociación de Vecinos de Carril organiza una recogida de basura en la naturaleza el domingo día 1 de noviembre a partir de las once de la mañana. Bajo el título ‘Contra la basuraleza’, el colectivo programa una jornada gratuita, pero para la que es preciso inscribirse previamente a través del correo vecinosdocarril@gmail.com. La duración de la actividad es, aproximadamente, de dos horas e incluye material como guantes y bolsas. Eso sí, desde la organización pide que se acuda con ropa y calzado cómodos. El punto de encuentro es en el restaurante A Esmorga, situado justo al lado de A Covacha.

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