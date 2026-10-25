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Vilagarcía

Herido leve un menor tras ser atropellado por un patinete en García Caamaño

La Policía Local desarrolla una campaña especial de control de estos vehículos de movilidad personal

Fátima Frieiro
25/10/2026 20:40
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
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Un menor de edad resultó herido leve tras ser atropellado esta tarde por un patinete eléctrico en la zona de García Caamaño, próxima al río de O Con. La víctima no precisó de asistencia sanitaria, según informaron fuentes de la Policía Local. Precisamente el cuerpo municipal desarrolla una campaña de control de estos vehículos de movilidad personal, que tienen prohibido circular por zonas peatonales.

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