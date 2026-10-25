El Outono Micolóxico regresa con charlas, exposiciones y la gran Festa dos Cogomelos

Una edición anterior de la exposición de setas vivas G. Salgado

La temporada de setas ya está aquí y con ella una nueva edición del Outono Micolóxico, una cita que no falla en el calendario vilagarciano de la mano de la agrupación Cantarela. Un año más habrá charlas, exposiciones y concursos y la gran Festa dos Cogomelos en un noviembre con propuestas para los amantes de la micología y del buen comer.

Así pues, las conferencias arrancan el día 16 a las ocho de la tarde en la sala de conferencias del Auditorio. Serán hasta el día 19, la última en la Praza da Peixería.

La exposición de setas frescas será el 15 de noviembre entre las once de la mañana y las siete de la tarde en A Peixería y, al día siguiente, será la inauguración oficial del Outono a las doce y media en el Auditorio Municipal. La clausura está fijada para el día 27 a las siete y media de la tarde y coincidirá además con la entrega de premios de los diferentes concursos convocados.

La Festa dos Cogomelos, una de las citas gastronómicas más esperadas, será el día 22 a partir de las doce en A Peixería y coincide con el concurso de cocina. Como broche final es el Xantar Micolóxico, el domingo 29, en el restaurante A Batea.