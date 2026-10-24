Un nuevo cambio en el proyecto, causa del nuevo retraso en la piscina de Fontecarmoa

Las obras de la piscina todavía no están terminadas MONICA VILA

Un cambio en el proyecto y todos los trámites administrativos que ello requiere es el causante de que la obra de ampliación de la piscina de Fontecarmoa haya sufrido un nuevo retraso. La actuación es una de las más potentes a ejecutar por el ejecutivo local de Alberto Varela, de ahí que la expectación sea máxima no solo entre los vecinos, sino especialmente entre los usuarios de un complejo que sirve no solo a la ciudad, sino a toda la comarca de O Salnés.

Tal y como han señalado fuentes municipales, se está tramitando la citada solicitud de modificación, a propuesta de la dirección de la obra. Esta – entienden desde Ravella– está más que justificada debido a la revisión de los precios de los materiales y por un mercado muy volátil cuyas cuantías cambian prácticamente de una semana a otra. Además la idea es introducir algunas mejoras en el edificio que, en principio, no se contemplaban de esa forma en el proyecto inicial. Algo que, según el Concello, es habitual en las grandes obras públicas.

Desde luego la de Fontecarmoa lo es. El presupuesto total de todos los trabajos ronda los tres millones de euros y la idea es que se lleve a cabo la construcción de un nuevo vaso, que se comunicará con el ya existente. Eso sí, estará en un edificio independiente, de ahí que la obra sea potente.

No es el primer retraso que sufre esta infraestructura deportiva. De hecho la idea es que los trabajos estuviesen terminados en este mes de octubre, después de que se pidiese una ampliación de los plazos. Algo que ahora, debido a esta modificación del proyecto, no va a suceder. Llegar hasta esta obra no ha sido fácil, dado que fue complejo adjudicar los trabajos que se pretendían inicialmente.

Con la ampliación de la piscina municipal el Concello busca satisfacer la demanda tanto de los usuarios particulares como de los clubs que utilizan estas instalaciones para sus competiciones y convertir la infraestructura en referente.