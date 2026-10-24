Mar destinará diez millones a recuperar zonas marisqueras en plena crisis del sector en Arousa

Imagen de embarcaciones en el libre marisqueo de la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar destinará una partida “extraordinaria” de diez millones de euros a la recuperación de bancos marisqueros. Lo hace en plena crisis del sector en la Ría de Arousa, con el libre marisqueo prácticamente cerrado en su totalidad y con la mirada puesta en regeneraciones que no dan llegado.

Las cantidades fueron anunciadas por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, que destacó que los presupuestos de su departamento suben durante “13 anos ininterrompidos”. De hecho la responsable autonómica ha puesto el foco sobre la competitividad y mejora de la calidad de la producción pesquera y acuicultura, que concentra la mayor dotación de los programas, con 78, 3 millones. Es ahí donde está incluido el plan de recuperación del marisqueo, con los citados diez millones para afrontar las consecuencias de los episodios de baja salinidad que afectaron a los diferentes bancos.

Según Mar, sumadas las partidas destinadas a otras políticas estructurales, el montante total para el marisqueo asciende a unos 23 millones para el próximo año. Indican desde la Xunta que ello permitirá financiar los convenios firmados con las cofradías afectadas por los temporales a comienzos del año 2026, reforzar los trabajos de regeneración de los bancos, adquirir maquinaria para la remoción de sustratos y desarrollar sistemas de preengorde de semilla en batea.

La intervención de Villaverde no estuvo exenta de reproches por parte de la oposición, que señaló que las partidas previstas son “claramente insuficientes”.