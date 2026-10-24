El Centro de Acogida de Cáritas en San Cibrán atendió a una treintena de personas

Exposición en la calle de la plataforma Vivienda Gallega Ahora Mónica Ferreirós

El Centro de Acogida de Cáritas en San Cibrán atendió a un total de 29 personas, según los datos que maneja la entidad y que dio a conocer con motivo de la Campaña de Personas Sin Hogar 2026. Una iniciativa que se presenta bajo el lema ‘Un hogar es mucho más que un sitio donde vivir, es un lugar al que pertenecer’.

Durante el año 2025, y a nivel Galicia, la entidad acompañó a 877 personas a través de sus diferentes programas de vivienda. Un tema que – a juzgar por los últimos movimientos políticos y ciudadanos– está más en auge que nunca. De hecho la campaña de Cáritas pone este año el foco en el incremento de los precios de la vivienda y de los alquileres, unido a la precariedad económica que afecta a numerosos hogares, que está dificultando el acceso a un techo digno “incluso para personas y familias que disponen de ingresos”.

Es por ello que, para combatir esa situación, Cáritas mantiene una ampliar red de recursos residenciales, entre los que destaca la Red Diocesana de Viviendas para Familias, integrada por más de 40 con más de 240 plazas en distintas localidades.

Lo cierto es que el problema de la vivienda en lugares como Vilagarcía es palpable ya con un solo paseo por las calles. La plataforma Vivienda Gallega Ahora realizo una acción al aire libre en la Rúa do Río – una de las más transitadas del municipio– mediante la denominación de ‘A Casa do Terror’. Un proyecto que busca concienciar a los ciudadanos sobre un problema que afecta tanto en el mercado del alquiler como en el de compra-venta.