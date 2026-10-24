Curtas celebra su jornada más inclusiva con doce horas de actividades diversas

Las exposiciones también están abiertas Mónica Ferreirós

Doce horas de actividades para el público más exigente. Eso es lo que ha preparado para hoy la organización del Curtas, Festival do Imaxinario. El photocall del Chevrolet de ‘Supernatural’ se ha caído de la ecuación, pero quienes se acerquen al entorno del Salón García y de la sala Rivas Briones tienen donde escoger.

A las once abrirá la sala de juegos y – también de mañana– se proyectará ‘La historia interminable’ en sesión azul, adaptada a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

No es la única propuesta cinematográfica de la jornada. De hecho a las cuatro de la tarde será el turno de la película ‘Binding Eva’, que desembarca en el evento de Vilagarcía como estreno internacional.

La sala de juegos se retoma a las cuatro de la tarde y a las cinco será la presentación de ‘Nixx’, con Damián Gómez Figueiras y Iago Fernández Falcón. Un cómic editado por Retranca Editorial y que hará las delicias de los amantes del género.

A esa misma hora será la Vertical Fantastic Contest, el espacio dedicado a las nuevas narrativas y formatos en vertical, que ofrece varios estrenos tanto mundiales como a nivel de España y Galicia.

A las seis de la tarde será el ‘Castelao Fantástico’, por Iria -Friné Rivera Vázquez, también en la Rivas Briones. A las siete está programado el ‘Fantastic Music Videos’, un viaje en donde la música se fusiona con la narrativa fantástica. En ese mismo horario será la sesión de firmas con Dariusz Klieliszek y la masterclass de ‘A forma do terror’, con Sergio Stivaletti.

La película ‘Moviedreams’ se proyectará a las siete y cuarto, como una de las apuestas fuertes de la jornada. Será el preludio a ‘Tránsito’, de Kike Parada, que se estrena en el Curtas por primera vez en Galicia y que invitará a los espectadores a un juego siniestro. Todas las exposiciones están abiertas para quienes deseen visitarlas.