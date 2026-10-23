El recurso de una de las entidades que se presentó al préstamo retrasa la compra de la casa para la residencia en Vilagarcía

Imagen aérea de la Casa de los Duques de Terranova Mónica Ferreirós

El recurso de una de las seis entidades financieras presentadas al concurso para la contratación de un préstamo de 4,1 millones de euros paraliza la adjudicación y, por tanto, retrasa el acuerdo para la compra de los terrenos para la futura residencia, que el gobierno local contaba con poder anunciar ya este mes.

El solar con más posibilidades es el de los Duques de Terranova, tras anunciarse junto a la antigua iglesia de los Padres como alternativas por parte del alcalde, Alberto Varela. Los propios misioneros claretianos descartaron que hubiera habido conversaciones con ellos, al mismo tiempo que desde el ejecutivo se hablaba de un acuerdo prácticamente cerrado, por lo que todos los ojos están puestos en la histórica casa.

En cuanto a la licitación, el concurso recibió seis propuestas, quedando una de ellas descartada por no cumplir un requisito de tipo administrativo vinculado al certificado de firma electrónica. Sin embargo, esta entidad presentó recurso y es en esta fase en la que se encuentran trabajando los técnicos.

La compra de la parcela para la construcción de la futura residencia de personas mayores y centro de día no es la única operación que va incluida en este préstamo, que también contempla obras en el rural, modernización de infraestructuras, el pago de la anualidad correspondiente a la ampliación de la depuradora y otras cuestiones como el acondicionamiento del nuevo local para Servizos Sociais.

En cuanto a las condiciones, el plazo de devolución es del 16 años, uno de ellos de carencia, de tal forma que se comenzará a amortizar en 2027. El préstamo fue aprobado en el Pleno con los votos de toda la izquierda.