Los delitos de violencia contra la mujer suben en Arousa en el segundo semestre del año

Imagen de los juzgados de Vilagarcía

Los delitos de violencia machista se han disparado en los municipios arousanos en el segundo semestre del año. Así lo muestran los datos emitidos por el Poder Judicial, que apuntan a que –entre los juzgados de Cambados, Vilagarcía, Caldas y Ribeira– se suman 124 casos. La mayoría de ellos fue en las salas cambadesas, en donde la cifra aumenta considerablemente respecto al primer trimestre de este 2025. De hecho pasan de 53 a 75 en muy poco tiempo. En el caso de Vilagarcía el número es similar. De hecho desciende ligeramente, de 56 a 53. En Caldas también hay una bajada, de once casos en el primer trimestre a uno en el segundo. Según los datos oficiales en los juzgados de Ribeira no se ha registrado ni un solo caso en lo que se lleva cuantificando en esta anualidad.

La mayoría de los delitos están relacionados con lesiones o malos tratos, aunque también hay dos tipificados como contra la libertad sexual y otro contra la intimidad y la imagen de la víctima.

Uno de los datos más significativos del segundo semestre es el referente al quebrantamiento de condenas por parte de los hombres con sentencia. Una cifra que asciende a 16 – todas ellas en el entorno del partido judicial Cambados– solo durante el período de tres meses.