La Xunta de Galicia acaba de adjudicar por casi dos millones de euros el contrato para construir diez nuevas viviendas de promoci\u00f3n p\u00fablica en Vilagarc\u00eda. El inmueble se construir\u00e1 en una parcela cedida por el Concello y situada en el lugar de Marxi\u00f3n. Contar\u00e1 \u2013 como ya se hab\u00eda dicho\u2013 con un s\u00f3tano, un bajo y dos plantas. La conselleira de Vivenda e Planificaci\u00f3n de Infraestruturas, Mar\u00eda Mart\u00ednez Allegue, presidi\u00f3 el Consello de Administraci\u00f3n de la Sociedade de Vivenda P\u00fablica de Galicia (Vipugal), donde se procedi\u00f3 a la adjudicaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n. La empresa que se encargar\u00e1 de llevar a cabo la ejecuci\u00f3n ser\u00e1 Construcciones y Proyectos Abilleira S.L. por un importe de 1.983.380 euros y el proyecto ha sido redactado por la UTE Oxil-Domohomo, adjudicado por 85.184 euros.