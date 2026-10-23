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Vilagarcía

La Fundación Banco de Alimentos necesita 300 voluntarios en O Salnés

La entidad atiende a 900 personas en la comarca

Olalla Bouza
23/10/2026 16:59
Un momento de la reunión
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La Fundación Provincial Banco de Alimentos necesita contar con la implicación de 300 personas voluntarias en la comarca de O Salnés para la campaña de solidaria del 13 y el 14 de noviembre. Será para poder cubrir uan treintena de supermercados adheridos en la Gran Recogida.

A nivel provincial, explican que se movilizarán un total de 2.700 personas de la “marea azul”, que estarán presentes en 150 establecimientos. Así lo anunciaron  el presidente del colectivo, José Ramón Santamaría, y el portavoz del equipo de la zona, Miguel Ángel Suárez, y el concejal Álvaro Carou en un acto en el Auditorio.

Durante la Gran Recogida también contarán con la participación de una decena de centros educativos, como los institutos de Carril, Castro Alobre, Cotarelo, Arealonga, A Basella, Faro das Lúas, Cabanillas, Asorey y Barrantes. Son un total de 900 personas las que atiende el Banco de Alimentos en la comarca de O Salnés. Lo hace a través de siete entidades benéficas acreditadas, como Cáritas, Lar, Iglesia Evangélica Buenas Noticias o Asociación Rías Baixas.

La Fundación distribuyó 1,3 millones de kilos de alimentos durante el año pasado. El próximo 2 de noviembre se desvelará publicamente qué rostro conocido sustituirá al padrino de la edición pasada, Pepe Solla

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