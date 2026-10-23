Juan Andrés Bayón, número 5 en las listas del PP al Congreso

Juan Andrés Bayón es también concejal en la Corporación de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Juan Andrés Bayón ocupará el puesto número 5 en la lista del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El vilagarciano es la cara arousana en la candidatura de la provincia de Pontevedra como ya lo fue en el año 2023. Eso sí, bajando un puesto del 4 al 5.

Entre las caras conocidas en la Ría de Arousa también está la de la caldense Sara Martínez, que irá de 6 al Congreso y que es edila en el municipio termal.

Las diferentes formaciones tienen de plazo hasta el lunes para presentar las listas completas. Otros partidos, como el PSOE, ya anunciaron hace unos días que su cara arousana será la vilagarciana Tania García, de número 4 al Congreso de los Diputados.