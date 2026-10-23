Indemnizan a un absuelto de tráfico de drogas por daños en sus bienes en Vilagarcía

Fachada de la Audiencia Nacional, que investiga la causa Wikipedia

La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso presentado por un detenido por tráfico de drogas y su pareja, en el que reclamaban algo más de 31.000 euros de indemnización por los daños producidos en los bienes incautados. El alto tribunal le concede 8.863, al entender que el vehículo decomisado ya tenía deficiencias y que se agravaron por el paso del tiempo y no por fallos en la custodia.

El vilagarciano fue detenido en 2017 por la Guardia Civil, en el marco de un operativo contra el tráfico de drogas dirigido por el Juzgado número 1 de esta localidad y en el cual salió absuelto. Tras esto, la pareja presentó una demanda contenciosa administrativa por responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Justicia, por daños en los bienes incautados entre los que se encontraba un vehículo BMW X1.

El recurrente también presentó varios escritos reclamando una serie de objetos, algunos de los cuales nunca llegó a recuperar, como dos iphones, una cámara de fotos, dos teclados y dos ratones.

Hasta el momento habían sido desestimadas sus reclamaciones, pero la Audiencia Nacional reconoce como “evidente” que “no se restituyeron todos los objetos intervenidos en la forma en que venía dispuesta judicialmente, lo que lleva a concluir un extravío imputable a la administración de justicia en la obligación de custodia”.

En todo caso, rebaja el valor de estos bienes a 385,48 euros, teniendo en cuenta la fecha en que tendría que haberse producido la devolución y, por tanto, a su propia devaluación.

Objetos perdidos

En cuanto al valor del vehículo, tienen en cuenta el propio informe pericial, en el que consta que ya no arrancaba cuando fue incautado y que tuvo que ser retirado con una grúa. Por ello, los 31.000 euros que pedía el denunciante son reducidos a 8.880 en una sentencia que estima parcialmente su recurso. En cualquier caso, todavía cabe recurso de casación. Cabe recordar que desde el punto de vista de la custodia de los bienes intervenidos en procesos de narcotráfico se avanzó con la creación del servicio que gestiona el Colegio de Procuradores coruñés.