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Vilagarcía

El CeMIT de Vilagarcía abre una convocatoria para obtener el certificado de competencias digitales

El plazo de inscripción comienza el próximo lunes y finaliza el 4 de noviembre

Olalla Bouza
23/10/2026 13:03
El curso arrancó en el centro de Matosinhos
Un curso en el centro de Matosinhos
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El Centro para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (CeMIT) abre una nueva convocatoria para obtener la Certificación Galega de Competencias Dixitais, en este caso de nivel intermedio. El plazo de inscripción se abre el próximo lunes, 26 de octubre, y permanecerá abierto hasta el miércoles 4 de noviembre, a las 23:59 horas.

El examen se llevará a cabo el 2 de diciembre, de manera presencial, en el Centro de Formación de Matosinhos, con dos turnos; de 10 a 12 y de 12 a 14 horas. Cada inscrito el que mejor se adapte a sus circunstancias. El número de plazas está limitado a 20 y la edad mínima está fijada en los 16 años. Las personas interesadas deben estar inscritas previamente como usuarias del aula CeMIT.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, se realizará un sorteo para adjudicar las plazas. Publicado el resultado, los elegidos tendrán siete días para confirmar su asistencia o su renuncia, en cuyo caso se recorrería a la lista de espera. Teniendo en cuenta la demanda, desde el CeMIT advierten que aquel que no acuda después de tenerlo ratificado, será penalizado sin poder presentarse a un examen similar durante un año, salvo que justifique documental su ausencia el día 2 de diciembre. 

La obtención de la certificación de competencias digitales es una herramienta fundamental para introducirse en el mercado laboral. Para la preparación del examen que justificará la obtención del certificado, existe la posibilidad de realizar un curso de autoformación dividido en seis bloques, con los contenidos que entran en la prueba y que se puede seguir a  través de esta web.

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