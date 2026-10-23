El BNG define el presupuesto de la Xunta como “continuísmo do malo” para O Salnés

Los nacionalistas comparecieron en rueda de prensa Gonzalo Salgado

“Continuísmo do malo”. Con estas palabras define el BNG de O Salnés el contenido del presupuesto de la Xunta para el año 2027 en lo referente a las inversiones previstas para la comarca. La diputada nacionalista, Montse Prado, señala que las cuentas “non solucionan os problemas da comarca” y acusan a la administración autonómica de tenerla “totalmente abandonada”. Los nacionalistas ya han anunciado que presentarán recurso a las cuentas para que en ellas figuren cuestiones “vitais” como son el apoyo a los sectores productivos, las residencias y centros de día, infraestructuras o temas sanitarios como la ansiada ambulancia medicalizada.

Prado hizo un repaso por algunas partidas que “levan anos figurando e nunca se executaron”, como es el caso de los 240.000 euros reservados para la reforma de los juzgados de Vilagarcía, partidas para infraestructuras portuarias o para centros de enseñanza.

Los nacionalistas lamentan que las cuentas autonómicas “non contemplen nin un só euro para paliar a subida do gasóil para as embarcacións”. Un precio que, recordó, se duplicó en solo un año. También criticaron el hecho de que “non haxa ningunha solución para o sector do viño”, pese a los problemas que hubo con la uva.