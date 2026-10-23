Curtas levanta el telón de su edición más terrorífica y más ambiciosa

Monstruos a tamaño real pueden verse en la muestra de Curtas Gonzalo Salgado

El Curtas, el Festival do Imaxinario de Vilagarcía ha levantado el telón de su edición más terrorífica y exitosa. Lo ha hecho inaugurando una de las últimas exposiciones que le quedaban, la de los monstruos, un paseo perfecto a las puertas de la celebración de Halloween. Una entrada perfecta para un programa que lo tiene todo: proyecciones de lo más variadas, photocalls con los vehículos de las series más conocidas y presentaciones y talleres para los más apasionados del género.

Como no podía ser de otra forma –y dado que el certamen nació precisamente de un concurso audiovisual– a lo largo de todo el fin de semana se proyectarán las piezas que entran que quieren hacerse con los diferentes galardones. Será en el Salón García en horario de mañana y de tarde.

A las doce del mediodía desembarcará en la Rúa do Río el legendario Chevrolet Impala de 1967, conocido por aparecer en ‘Supernatural’ persiguiendo el mal. Los fans podrán fotografiarse con el vehículo durante todo el fin de semana.

El Curtas también trae estrenos para los más cinéfilos. A las tres y media – por primera vez en Galicia– se proyectará el film ‘Spacetime Chronicles’, de Stefano Bertelli. Ya a las cinco menos cuarto será el turno de uno de los clásicos de los clásicos, ‘La historia interminable’ de Wolfgang Petersen.

El terror y el suspense continúan protagonizando la jornada en el Salón García a las ocho y media con la película española ‘La mala madre’, de Alicia Albares y la noche terminará a partir de las diez de la noche por todo lo alto con el ritual de la mítica saga ‘Scream’. Será una actividad participativa que transformará la proyección de una auténtica celebración comunitaria inmersiva. De esta forma el festival le rinde homenaje a la saga por su trigésimo aniversario. Las butacas del Salón García serán una prolongación de las calles de Woodsboro.

A lo largo de todo el día habrá sesiones de firmas. La primera a las seis con Dariusz Klieliszek en la Rivas Briones y a las ocho será el turno de Colin Arthur en el mismo escenario.

Las actividades paralelas serán otro de los elementos de atracción de público de este sábado de terror. Así pues, habrá masterclass con Miguel Ángel Vivas y otra con Colin Arthur y Jorge Morais. Ambas pensadas en un público aficionado. El programa se completa a las cuatro y media de la tarde con ‘Cuentos para niñas con pistolas’ a cargo de Tania Varela en la Rivas Briones. Y esto no ha hecho más que empezar, dado que el Curtas tiene más y mejor.