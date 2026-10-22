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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Ti elixes os premios 'Arousáns do Ano' de Diario de Arousa

Son cinco categorías e a entrega dos galardóns na gala especial XXV aniversario que se celebrará o 4 de decembro no Auditorio de Vilagarcía

Olalla Bouza
22/10/2026 13:19
Premios Diario de Arousa
Premios Diario de Arousa
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Diario de Arousa abre o período de suxestiónss para os premios 'Arousán do Ano', que se entregarán na gala especial polo XXV aniversario, que se celebrará o 4 de decembro no Auditorio de Vilagarcía, a partir das 20 horas.  

A través de comentarios nesta mesma nova, os lectores poderán suxerir as persoas que consideren relevantes para levarse os galardóns nas seguintes cinco categorías: Acción Social e Igualdade, Educación, Deporte, Cultura e Arousán de Honra.

Diario de Arousa está inmerso na conmemoración dos 25 anos, que conclúe cunha gala especial na que quere contar cos seus lectores e veciñanza das comarcas do Salnés, Barbanza e Ulla-Umia.

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