Vilagarcía
Ti elixes os premios 'Arousáns do Ano' de Diario de Arousa
Son cinco categorías e a entrega dos galardóns na gala especial XXV aniversario que se celebrará o 4 de decembro no Auditorio de Vilagarcía
Diario de Arousa abre o período de suxestiónss para os premios 'Arousán do Ano', que se entregarán na gala especial polo XXV aniversario, que se celebrará o 4 de decembro no Auditorio de Vilagarcía, a partir das 20 horas.
A través de comentarios nesta mesma nova, os lectores poderán suxerir as persoas que consideren relevantes para levarse os galardóns nas seguintes cinco categorías: Acción Social e Igualdade, Educación, Deporte, Cultura e Arousán de Honra.
Diario de Arousa está inmerso na conmemoración dos 25 anos, que conclúe cunha gala especial na que quere contar cos seus lectores e veciñanza das comarcas do Salnés, Barbanza e Ulla-Umia.