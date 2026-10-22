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Vilagarcía

Rescatan a dos personas de avanzada edad que se cayeron en su vivienda de Vilagarcía

Emerxencias utilizó un camión autoescalera para acceder a la vivienda de Rodrigo de Mendoza

Olalla Bouza
22/10/2026 14:03
Rescate en Rodrigo de Mendoza
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Dos personas de avanzada edad fueron rescatados esta mañana de su vivienda de Rodrigo de Mendoza. Ambos se cayeron a lo largo de la noche y estaban desorientados, por lo que hasta la zona se desplazó el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y una dotación de Urxencias Médicas 061.

Los efectivos municipales utilizaron un camión autoescalera para acceder a la vivienda, situada en un cuarto piso, a través de la fachada. Las dos personas fueron trasladadas al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.

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