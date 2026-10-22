Rescatan a dos personas de avanzada edad que se cayeron en su vivienda de Vilagarcía

Rescate en Rodrigo de Mendoza Cedida

Dos personas de avanzada edad fueron rescatados esta mañana de su vivienda de Rodrigo de Mendoza. Ambos se cayeron a lo largo de la noche y estaban desorientados, por lo que hasta la zona se desplazó el Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil y una dotación de Urxencias Médicas 061.

Los efectivos municipales utilizaron un camión autoescalera para acceder a la vivienda, situada en un cuarto piso, a través de la fachada. Las dos personas fueron trasladadas al Hospital do Salnés por una ambulancia del 061.